La Uisp vuole abbattere la sedentarietà con Fit & Walk, gruppi di cammino per rimanere attivi e sani all'aria aperta. I responsabili rodigini dell'Unione Italiana Sport Per Tutti, però, chiedono di non chiamarla solo camminata: i corsi Fit & Walk e i Gruppi di cammino per adulti e anziani lungo i percorsi ciclopedonali del capoluogo polesano, infatti, si rinvigoriscono con l'arrivo della bella stagione. Muoversi all'aria aperta camminando e unendo esercizi di fitness di tipo e intensità diverse è una delle attività possibili per raggiungere il benessere fisico e mentale, come quella dei corsi condotti dall'istruttrice Barbara Padoan per l'Uisp Rovigo, che propone il Fit&Walk il martedì e il giovedì nel tardo pomeriggio, e il Gruppo di cammino invece il lunedì e il mercoledì al mattino. Due corsi distinti che si svolgono in giorni e orari diversi e si inseriscono nell'ampio programma del Progetto integrato pensato da l'Unione Italiana Sport per tutti nel Rodigino per combattere la sedentarietà e incentivare l'attività motoria, in collaborazione con l'Azienda sanitaria Ulss 5 che ha il ruolo di coordinare e la responsabilità tecnico-scientifica del progetto. Il corso di Fit&Walk è dalle 18.15 alle 19.45 martedì e giovedì con partenza dal parcheggio del Qubo di via Enrico Fermi. Chiunque sia interessato può partecipare. Il corso in origine dedicato al benessere e alla salute dei dipendenti dell'Ulss 5, con il tempo si è allargato ed è a stato esteso anche al resto dei cittadini che vogliono provare l'esperienza. Per informazioni chiamare lo 0425.417788, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, oppure mandare una mail a progettointegrato.rovigo@uisp.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA