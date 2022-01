PORTO VIRO - In occasione della Fiera Mata, un motivo di curiosità nell'ascoltare il concerto della Banda cittadina di fronte alla sala Eracle è stato dato dalla notizia della laurea in tromba con il massimo dei voti della 19enne Gloria Sottovia. Ma da allora la giovane musicista ha mosso altri importanti passi. Tra esibizioni in concerti ed eventi in città e non solo, nei giorni scorsi, c'è stata anche la prestigiosa partecipazione con l'Orchestra sinfonica nazionale dei conservatori ad uno degli eventi che si stanno tenendo nell'ambito dell'Expo di Dubai. «Fin qui avevo partecipato e vinto solo dei concorsi, quella per entrare nell'Orchestra nazionale dei conservatori è stata la prima vera audizione a cui mi sono presentata - spiega Gloria - superarla è stata una sorpresa ed è stato emozionante rappresentare l'Italia, ma un po' anche Porto Viro, nel concerto che si è tenuto a Dubai davanti ad un grande pubblico. Mi è sempre piaciuto suonare in un'orchestra, perché penso che fare musica assieme, perseguire uno scopo comune, sia una delle cose più belle». Con Opera Extravaganza, l'Orchestra nazionale dei conservatori ha portato nel Paese del golfo Persico un repertorio rappresentativo della musica classica italiana, con brani di Rossini, Verdi, Bellini e Puccini. Il tutto con i migliori elementi usciti dai conservatori di tutta Italia.



SOGNI E RICONOSCIMENTI

Gloria Sottovia, figlia d'arte in quanto il padre Paolo è un noto pianista e direttore della Banda musicate di Porto Viro, ha iniziato a suonare la tromba a 8 anni e a 10 ha iniziato i percorsi preaccademici al Conservatorio Antonio Buzzolla di Adria. A fine ottobre ha ottenuto a pieni voti la laurea triennale e ora sta affrontando il biennio specialistico, con il sogno di continuare a suonare il suo amato strumento, di entrare in altre orchestre, ma anche di riuscire a trasmettere l'amore per la musica, diventando insegnante a scuola o al conservatorio. E nel frattempo, con una breve cerimonia in apertura dell'ultima seduta, il consiglio comunale le ha conferito un riconoscimento per i risultati fin qui ottenuti e, ancor di più, per quelli che verranno.