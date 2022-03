ROVIGO - Non solo il mondo della cultura, ma l'intera città è in lutto. Piange l'improvvisa e prematura scomparsa di Lorella Berto, 62 anni, stroncata in un istante da un malore che l'ha strappata all'affetto dei suoi cari: il marito Gianni Bendin, il figlio Nicola, la madre e la sorella, e di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Tra i motivi di massimo orgoglio della sua vita c'è il figlio, che proprio giovedì si laureerà in medicina. Docente del liceo rodigino Celio Roccati, si è sempre mostrata una collega amabile e umile, ma al tempo stesso rigorosa e preparata.



È il sito della scuola che riporta il pensiero unanime di quanti l'hanno apprezzata: «È un momento molto triste e doloroso per la nostra comunità scolastica. È prematuramente scomparsa la professoressa Lorella Berto. Mancherà moltissimo ai suoi allievi e a tutti noi, suoi colleghi, che per lei abbiamo sempre nutrito grande stima. Ci mancheranno la sua coerenza e serietà professionale, il suo discreto, ma profondamente umano modo di stabilire relazioni, la sua generosità nella condivisione del sapere. Tutta la comunità scolastica partecipa col cuore al dolore dei suoi famigliari».



Affezionata anche ai ragazzi, per i quali mai si è risparmiata e con i quali ha sempre instaurato rapporti di stima e fiducia. Alcuni suoi ex studenti scrivono: «Io e i miei ex compagni davvero addolorati. La Berto era sempre con noi, in prima fila alle manifestazioni, sempre presente alle iniziative studentesche. Una grande».

Le esequie saranno celebrate venerdì alle 15 nella chiesa di Costa di Rovigo.