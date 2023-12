Montecchio, perde il controllo dell'auto e abbatte il muretto di una casa: due feriti

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) - Un’auto è finita contro il muretto e un cancello che delimita un’abitazione: il conducente e un passeggero sono rimasti feriti.

L'incidente è avvenuto la notte scorsa, poco dopo le 23:15: i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Camillo Benso Conte di Cavour a Montecchio Maggiore.

I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza l’auto, che ha abbattuto il cancello e parte del muretto ed estratto il conducente e il passeggero, mentre un terzo occupante dell’auto si è allontanato dal luogo dell’incidente. Le due persone sono state prese in cura dal personale sanitario, stabilizzate e trasferite in ospedale.

La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.