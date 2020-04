Incendio boschivo sul Monte Novegno: fiamme da più focolai, si teme dolo

SCHIO - Dal pomeriggio di oggi (mercoledì 15 aprile), i vigili del fuoco stanno operando sul monte Novegno a Schio per un incendio boschivo con più focolai. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16.40, dopo che il fuoco e il fumo erano visibili a distanza di chilometri.



Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Schio, Vicenza e con i volontari di Thiene e Recoaro con due autopompe, due autobotti, quattro moduli antincendio boschivo e venti operatori, sono intervenute per spegnere le fiamme congiuntamente alle squadre dell’antincendio boschivo regionale.

Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire alla causa dell'incendio boschivo: proprio la presenza di più roghi potrebbe far pensare a episodi dolosi, ma sono in corso accertamenti sul posto.

Ultimo aggiornamento: 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA