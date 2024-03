Incidente a Ponzano. Scontro tra una Yamaha e un furgone: grave 15enne

PONZANO (TREVISO) – Grave incidente questa mattina, 18 marzo, a Ponzano Veneto, tra via Volpago Sud e via Gorizia. Uno studente di 15 anni, in sella alla sua moto Yamaha 125, si è scontrato con un furgone mentre andava a scuola, alle 7.50. L’impatto è stato violentissimo e il giovane è rovinato sull’asfalto. Immediati i soccorsi del 118 arrivati sul posto con l’ambulanza e l’automedica. Per i rilievi sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Ponzano. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale, le sue condizioni sono gravi ma fortunatamente non è in pericolo di vita.