Incidente a Conegliano. Violento scontro tra auto e moto all'incrocio, gravissimo un 14enne

CONEGLIANO (TREVISO) - Terribile incidente tra un'auto e una moto: gravissimo un 14enne.

L'impatto violentissimo nella notte tra il 17 e il 18 marzo a Conegliano all'incrocio tra via Verdi e via Rossini.

Lo scontro è avvenuto tra una Toyota Chr condotta da un 34enne e una moto, Beta RR Racing guidata da un 14enne, entrambi residenti in zona. Ad avere la peggio è stato il ragazzo che è stato portato nell'ospedale Cà Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio dei Carabinieri.