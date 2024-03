Finisce con la Volvo in un ruscello, abbandona l'auto e se ne va: recuperata dai pompieri questa mattina

SCHIO - Finisce con la Volvo dentro un ruscello, se ne va e abbandona la macchina. Per recuperarla questa mattina, domenica 3 marzo, sono intervenuti i vigili del fuoco che sono giunti in via Pianezze a Schio dove c'era l'auto finita parzialmente dentro un piccolo corso d’acqua adiacente la strada.

Nell'incidente nessuna persona è rimasta ferita. L’intervento dei pompieri è avvenuto su richiesta dei carabinieri a cui è stata segnalata l’auto senza persone all’interno. L’autista dopo l’incidente, si presume incolume, ha abbandonato l’auto sul posto. I vigili del fuoco per evitare inquinamenti del corso d’acqua hanno fatto intervenire l’autogrù del comando di Padova. L’auto è stata recuperata per poi essere portata via dal carro attrezzi.