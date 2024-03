Furgone fuori controllo sulla tangenziale travolge auto della polizia locale. Feriti due agenti

VICENZA - Impatto violento nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 marzo, lungo via Maestri del Lavoro sulla tangenziale che collega Thiene a Schio.

Poco dopo le 16 un furgone che stava percorrendo la bretella in direzione di Schio è arrivato in picchiata finendo contro l'auto della polizia locale, sul posto per controlli di routine alla viabilità. Secondo cause ancora da accertare, il furgone ha invaso la corsia opposta, centrando l'automobile ferma al posto di blocco e carambolando poi contro la macchina di servizio dei due agenti, travolti e colpiti dal furgone impazzito. Un impatto che ha generato a catena altri piccoli incidenti, paralizzando il traffico lungo la strada, poi chiusa per permettere le operazioni di soccorso.