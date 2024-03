Incidente tra due auto e un furgoncino: una persona ferita

BELLUNO - Una persona è rimasta ferita in uno scontro tra due auto e un furgone a Belluno. L'incidente poco dopo le 7:30, di oggi lunedì 4 marzo, in via Marcello Miari a Belluno sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi, due auto e un furgoncino, mentre la persona ferita è stata assistita dal personale sanitario. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.