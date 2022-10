Due arrestati dai carabinieri: uno aveva cocaina in casa, l'altro evaso dai domiciliari deve fare un anno e mezzo in carcere

VICENZA - Due arresti operati negli ultimi giorni dai carabinieri valdagnesi. Il primo per spaccio di sostanze stupefacenti; il secondo per una vicenda di evasione.

Un arresto è scattato nei confronti di un uomo originario della Lombardia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari si sono recati alla sua abitazione e hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura vicentina, finalizzata all'eventuale rinvenimento di stupefacenti. Il decreto è scaturito dai controlli degli uomini dell'Arma che nell'arco di circa un mese ha portato ad acquisire elementi utili ad avvalorare la tesi che l'uomo fosse dedito ad attività di detenzione ai fini di spaccio di cocaina nella zona di Vicenza ovest. Nel corso della perquisizione sono stati in effetti trovati 36 grammi di cocaina suddivisa in dosi, di un bilancino di precisione e di materiale atto al confezionamento ed al taglio della sostanza. Il tutto era occultato in cucina e in un ripostiglio della casa. L'arrestato è stato condotto nella stessa abitazione in regime di arresti domiciliari.

Qualche giorno prima i carabinieri hanno dato esecuzione al «provvedimento di ripristino di ordine di esecuzione» per la carcerazione» emesso dalla Procura di Vicenza nei confronti di S.D., cittadino indiano residente a Valdagno. L'uomo dovrà scontare la pena detentiva di un anno e sei mesi in relazione alla commissione del reato di evasione commesso nel 2017. Si trovava ai domiciliari a Valdagno per aver compiuto l'anno precedente una rapina insisme a tre complici, nei confronti di un connazionale. L'uomo, nonostante la misura restrittiva domiciliare, si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione. Nei previsti controlli dell'Arma l'uomo fu rintracciato fuori casa, e venne riportato al suo domicilio. L'uomo, fermato a Castelgomberto dai militari di Trissino, è stato prima condotto in caserma e poi alla casa circondariale di Vicenza per espiare la pena prevista.