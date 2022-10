Arrestato 46enne per sfruttamento dei lavoratori: turni anche di 15 ore e paga di 5 euro l'ora in aziende agricole e avicole

VICENZA/VERONA - Reclutava connazionali privi del permesso di soggiorno per poi sfruttarli come lavoratori in aziende agricole e avicole situate nelle province di Vicenza, Verona e Trento. I Carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Vicenza e i colleghi della compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato un cittadino marocchino 46enne residente nel Veronese con l'accusa di sfruttamento del lavoro.

A denunciare l'uomo sono stati gli stessi lavoratori, 15 quelli identificati, costretti ad essere impegnati anche 15 ore al giorno con una paga di 5 euro all'ora che operavano sotto il costante controllo e minaccia del datore di lavoro.