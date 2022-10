Evade dai domiciliari e va a spassarsela in sala giochi: riconosciuto e arrestato

VALDAGNO - Lascia i domiciliari e viene "pescato" in sala giochi. Un ventiduenne, S.G., viene arrestato e non è la sua prima evasione. Solo pochi giorni fa, l'8 ottobre, era già stato trovato a spasso, in località Lido di Valdagno. I carabinieri valdagnesi lo hanno arrestato per evasione, nella serata del 13 ottobre, poiché lo hanno notato in una sala giochi. Il ragazzo era già sottoposto ad arresti domiciliari dal 28 agosto 2022 secondo un'ordinanza emessa dal Tribunale di Vicenza per violazione di un provvedimento di divieto di avvicinamento (per reati in materia di stalking) e di inosservanza delle disposizioni previste dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Cornedo Vicentino. Quella volta era stato ricollocato nella propria residenza in attesa dell'udienza di convalida.

Riconosciutolo, i militari lo hanno fermato e hanno potuto constatare che il giovane non aveva nessuna autorizzazione a stare fuori della sua abitazione dove è in regime di arresti domiciliari. Dopo l'arresto il 22enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria berica a cui dovrà rispondere di evasione.