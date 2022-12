«Abbiamo i ladri in casa»: carabinieri circondano la villa e bloccato tre banditi con il bottino

VERONA - Tre giovani albanesi sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato per un furto in villa. I tre sono stati sorpresi mentre uscivano da un'abitazione che avevano appena depredato in Valpolicella, nel comune di Negrar (Verona). I carabinieri, allertati dai proprietari, hanno fatto convergere sul posto le pattuglie della Stazione di Negrar di Valpolicella, di San Pietro in Cariano e del Radiomobile di Caprino Veronese, che hanno circondato la zona. I tre non hanno tentato la fuga né opposto resistenza, ma uno di loro ha cercato di disfarsi di un sacchetto contenente la refurtiva e di un grosso cacciavite utilizzato per forzare porte e finestre, lanciandoli nel giardino di un'abitazione vicina. I militari hanno recuperato il materiale, restituendo alle vittime i monili in oro e circa 500 euro in contanti rubati nel corso della razzia. I tre arrestati, tutti pregiudicati per reati specifici, due regolari sul territorio e residenti a Verona, mentre il terzo risulta irregolare e senza fissa dimora, su disposizione del giudice sono stati trattenuti nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima.