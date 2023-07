Incidente all'incrocio, muore sul colpo un motociclista di 46 anni

NEGRAR - Incidente all'incrocio, muore un motociclista. L'incidente ieri sera, 15 luglio, alle 21.45 circa sulla via Cavalieri di Vittorio Veneto altezza incrocio SP 12 altezza area verde del Comune di Negrar: un 46enne di Sant'Anna d'Alfaedo alla guida del suo ciclomotore Piaggio Beverly impegnava l'incrocio con la S.P.12 quando, per cause in corso d'accertamento si scontrava con una Opel Zafira condotta da un 25enne di Negrar che percorreva la provinciale che da Sant’Anna porta a Negrar.

A seguito della collisione il conducente del ciclomotore è morto sul posto per arresto cardiaco causato da politrauma, mentre il conducente dell’auto è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Negrar in stato di shock e dimesso nella mattinata odierna. I rilievi sono stati effettuato dai carabinieri di San Pietro in Cariano.