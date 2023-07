Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro: morto un sessantenne nella notte

CERVIGNANO DEL FRIULI - Un uomo di 60 anni di età ha perso la vita nelle prime ore di oggi a seguito delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale accaduto a Strassoldo di Cervignano del Friuli in via Civis. È successo intorno alle 3.20 di stanotte Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza e carabinieri) ha perso il controllo della vettura che stava conducendo che si è ribaltata finendo contro un muro.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto all'equipaggio di un ambulanza e l'automedica. Hanno attivato e Vigili del Fuoco che hanno operato in piena sinergia con dei personale sanitario. Il personale medico infermieristico ha fatto il possibile per salvare la vita al sessantenne, per cui però purtroppo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.