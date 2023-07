Due incidenti sull'A23 tra auto, tir e pullman: cinque persone ferite

Quattro persone sono state soccorse intorno alle 23 di ieri sera, mercoledì 12 luglio, dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la A23, direzione Gemona del Friuli - Udine.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrati due veicoli. Quattro le persone che sono rimaste ferite.

Il secondo incidente

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze provenienti da Tolmezzo e da Gemona del Friuli e l'elisoccorso. Hanno attivato per quanto di competenza, i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Le quattro persone sono state prese in carico dal personale medico, infermieristico e trasportate tutte all'ospedale di Tolmezzo con ferite non gravi.

Un secondo incidente stradale si è registrato anche questa mattina, giovedì 13 luglio, sempre lungo la A23, poco prima della galleria di Chiusaforte. Coinvolti un pullman e un mezzo pesante che si sarebbero scontrati in un tamponamento. Allertamento tramite il Servizio del Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia. La sala operativa di primo livello ha transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Attivati polizia stradale e vigili del fuoco. E' rimasta ferito soltanto una persona trasportata all'ospedale di Tolmezzo.