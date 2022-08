Anna, miss Veneto 2022 e umbrella girl in MotoGp, i numeri e i segreti della nonna: «Ecco come mi ha ispirata»

JESOLO - Fortuna delle principianti? Sarà, ma ha staccato anche se di misura le altre 36 concorrenti. Anna Tosoni, 23 anni, di Verona, umbrella girl in MotoGp è la Miss Italia Veneto 2022, incoronata in piazza Aurora a Jesolo. Succede alla padovana Nicole Cogo.

Quasi incredula all'annuncio del suo nome. Il suo segreto?

"La nonna si vestiva in modo giovanile, mi sono ispirata a lei, ed eccomi qua".

I numeri per il mondo della moda li ha tutti...

"Sono alta 178 centimetri, peso 55kg, misure 86-63-90. Carattere determinato e positivo, dalla pandemia pratico da sola pilates e yoga, studio allo Iuav di Venezia comunicazione e nuovi media della moda".

Figlia unica, a gioire guardandola sul palco, mamma, papà, la zia ed il fidanzato Alessandro?

"Sì, lui è il mio primo sostenitore".

E lei sogna una famiglia..

"Diventare mamma verso i trent'anni, non ora. E avere due figli certamente".

Ha come riferimento Federica Nargi, non guarda molto la tv, legge, crede molto in se stessa e a chi considera i concorsi superati, anzi, "sono solo denigratori della donna - replica - seguo questo tema, importante la body positivity, ma rimando le critiche al mittente. I concorsi sono aperti a tutte le ragazze e non le screditano".

Decisa e sicura in passerella e di fronte alla giuria. Una corona meritata per lei che è protagonista dell'attuale stagione della Moto GP come umbrella girl, portando fortuna ai piloti. Una grande serata di spettacolo a Jesolo condotta da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti della Modashow.it in collaborazione con il Comune di Jesolo. Scatti di Valter Parisotto.

Grandi applausi per la talentosa cantante diciottenne Nicole Vioto e per i ballerini Sara Livieri e Patrik Zavarise.

Con la veronese Anna nella squadra di Miss Italia Veneto ci sono anche:

- le padovane Veronica Canova, 24 anni di Ponte San Nicolò, Miss Kissimo Biancaluna, e Lucia Lorenzin, 18 anni di San Giorgio delle Pertiche, Miss Sorriso,

- la vicentina Beatrice Rossi, 19 anni di Valdagno Miss Eleganza,

- le veneziane Sara Pilla, 22 anni miss Social, che fa la gondoliera, Beatrice Bassan, 20 anni di Mira Miss Cinema, Yassine Gueye, 23 anni di Venezia, Miss Sport Givova e Aurora Businaro, 18 anni di Campolongo Maggiore Miss Miluna,

- la trevigiana Beatrice Dallan, 21 anni di Asolo Miss Rocchetta bellezza.