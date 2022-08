MESTRE - Aurora trasudava lacrime, determinazione ed eleganza. Il consiglio della madre di raccogliere i capelli in uno chignon per fare risaltare il lungo vestito rosso che le scopriva la schiena, ha funzionato. Il sorriso di Aurora Businaro, diciotto anni di Liettoli di Campolongo Maggiore, ha illuminato domenica sera la baia di Forte Marghera, dove si è aggiudicata il titolo di Miss Miluna Veneto che le aprirà le porte alle prefinali nazionali dell'ottantatreesima edizione di Miss Italia.

Si è contesa la corona tra altre trentuno aspiranti reginette di bellezza, provenienti dalla regione, che avevano superato le selezioni estive. Ospite della serata, presentata da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti dell'agenzia modashow.it, la madrina Miss Miluna Veneto 2021 Martina Buttaci. A tutte loro consiglio di essere sempre sé stesse ha detto Martina, cui il concorso ha rappresentato un trampolino di lancio per muovere i primi passi come modella.

Dj Ringo, direttore di giuria

Per l'appuntamento promosso da Vela, a presiedere la giuria è stato invitato il dj Ringo, direttore artistico di Virgin Radio accompagnato dalla fidanzata Rachele Sangiuliano, ex pallavolista di Noventa di Piave. Tra i giurati anche Massimo Gorghetto, Matteo Antonich e la consigliera Silvia Peruzzo Meggetto di Confcommercio Mestre, Marina Bastianello per la Fondazione Bevilacqua La Masa, e ad assistere all'evento c'era anche una nutrita presenza dell'amministrazione comunale (l'assessora Paola Mar, la presidente del consiglio Ermelinda Damiano insieme al fidanzato, il vicesindaco Andrea Tomaello).

Le bellezze hanno sfilato in un abito elegante scelto da loro, e si sono presentate. Di seta, raso o cotone, in tinta unita o variopinto, sul corto ha trionfato il vestito lungo sulla passerella allestita sul prato della baia del Forte. Studentesse o lavoratrici soprattutto impiegate, commesse, e tra loro anche la giovane gondoliera veneziana Sara Pilla quasi tutte sportive, molte già modelle.

Hanno poi indossato il body nero di Miss Italia e il costume da bagno, a esaltare la bellezza dei loro corpi. Quando il presentatore ha pronunciato il numero 9, la reginetta Aurora Businaro ha raggiunto il centro della scena e dall'emozione ha versato qualche lacrima. A farla brillare, oltre alla coroncina e alla fascia donate da Dj Ringo, anche un gioiello Miluna.

La storia

Aurora frequenta il liceo delle scienze umane con indirizzo economico e sociale a Piove di Sacco con ottimi risultati, che le hanno permesso di vincere una borsa di studio che le offrirà l'opportunità di frequentare un college a Brighton in Inghilterra. La madre ha raccontato che da piccola, con una striscia di stoffa recuperata in casa, inventava dieci modelli. La bellezza non è solo quella esterna - ha detto Aurora - ma anche quella interna: è importante essere umili e semplici.

Prossime finali regionali: domani (ore 21) a Le Tegnùe Beach di Sottomarina di Chioggia, dove le candidate sfileranno per conquistare la fascia di Miss Cinema Veneto, mentre venerdì Piazza Aurora a Jesolo ospiterà la l'elezione di Miss Veneto e Miss Eleganza Veneto.