VENEZIA - In dirittura d'arrivo la dodicesima edizione di Miss Venice Beach. Sono ancora quattro le fasce da assegnare in vista della finale che si terrà domenica 11 settembre all'hotel Mosella Suite di Sottomarina. La più votata sul sito www.missvenicebeach.net potrà accedere alla finale con il titolo di Miss Venice-Gazzettino media partner dell'evento. In palio anche altri tre titoli di Miss Gidiferro team il canale Youtube che si occupa di concorsi di bellezza, che assegna una fascia alla giovane più telegenica, il titolo Miss Social sarà assegnato da Radio Wow e la fascia Miss Sorriso dal magazine You stile.

Elena Porta è la vincitrice della tappa di Rosolina

Per la prossima reginetta della spiagge venete, inoltre, corona e scettro in vetro di Murano, opere realizzate dal maestro Fabio Tagliapietra di Artigianato muranese in collaborazione con il consorzio Promovetro. Venerdì scorso l'ultima selezione in piazzale Europa a Rosolina. Sul palco la presentatrice Elisa Bagordo era affiancata da Miss Venice in carica Emma Rossato di Spinea che lo scorso anno aveva vinto la tappa di Rosolina. A passare in finale sono state quattro giovani padovane. La vittoria è andata a Elena Porta 18 anni di Albignasego, studentessa del liceo classico, con la passione per il pianoforte, che vorrebbe diventare pediatra, sul paco si è esibita in alcuni passi di ginnastica ritmica, a lei è stata assegnata la fascia Miss Gelee beachwear. Secondo posto per Elena Cavazzina studentessa 18 anni di Tribano, con l'hobby di disegnare che ha conquistato la fascia di Miss Sigillo italiano. Mentre Sara Fortin 16 anni di Cartura, con la passione del volley è risultata Miss Eywa sport e spa partner del concorso a cui era dedicata la terza fascia.

Quarto posto per Martina Sartorato, studentessa di 17 anni di Casalserugo, per la prima volta in passerella tanto che per rompere il ghiaccio è stata accompagnata dalla conduttrice Bagordo. Martina è risultata Miss Coraya, titolo conquistato con tre punti extra, oltre a quelli assegnati dalla giuria, grazie al video di presentazione che le concorrenti realizzano durante la settimana che precede la selezione, e viene votato dagli utenti di Radio Wow-tv. In totale quattordici le concorrenti impegnate in tre uscite con la presentazione in costume, posa fotografica e nella terza uscita le giovani hanno interpretato un loro idolo, sotto i flash dei fotografo ufficiale del concorso Paolo Stramare e dei due fotografi in gara per realizzare il calendario del prossimo anno: Massimo Bonutto di Mira e Nicola Bovo di Padova. Infine s padovano Gianluca Pampanin in arte Johnluke ha vinto al canto con Ne farò una poesia.