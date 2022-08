VENEZIA - Record di iscritte a Miss Venice Beach: «180 le partecipanti quest'anno che segnano un primato assoluto spiega la presentatrice Elisa Bagordo (nella foto) - siamo il concorso numero uno». Dopo le spiagge di Jesolo, Caorle, del lido di Venezia, Sottomarina, e Bibione la carovana della bellezza stasera alle 21 approda in piazzale Europa a Rosolina, per l'unico appuntamento nella zona Delta del Po.

La tappa di Rosolina

Il concorso, di cui il Gazzettino è media partner e sarà trasmesso in streaming in diretta, verrà presentato da Bagordo accompagnata sul palco da Miss Venice in carica Emma Rossato che lo scorso anno aveva vinto la tappa a Rosolina. «Il concorso da dodici edizioni si conclude con questo appuntamento continua Bagordo Anche stasera quindici contendenti si sfideranno per aggiudicarsi uno dei lasciapassare per la fase finale.

La finale a Sottomarina

Si tratta di tre giorni di preparazione all'hotel Mosella Suite di Sottomarina, che ospiterà la finalissima domenica 11 settembre. Nei tre giorni le concorrenti parteciperanno ad una full immersion nel mondo dello spettacolo con lezioni pratiche, in cui impareranno a sfilare, posare, lezioni di trucco, fitness e soprattutto prendere fiducia in se stesse». Altro titolo per accedere direttamente alla finale è Miss Venice-Gazzettino che sarà assegnato alla più votata sul sito del concorso, con la selezione online che terminerà il 31 agosto. Fasce speciali sono dedicate a Miss Gidiferro team il canale Youtube che si occupa di concorsi di bellezza, Radio Wow e il magazine You stile. «Miss Venice è uno spettacolo che mette insieme moda, bellezza delle concorrenti e di Venezia continua la presentatrice i titoli in palio sono a cura dei partner del concorso, tra cui i bikini di Gelee e la borse di Bghy».

Tutto made in Venice anche lo scettro e la corona in vetro di Murano della prossima reginetta delle spiagge. Si tratta di opere d'arte create dalla passione e creatività del maestro Fabio Tagliapietra di Artigianato muranese in collaborazione con il consorzio Promovetro. Ultimo appuntamento, quello di stasera, anche per il contest fotografico, con le sfida a suon di scatti tra Massimo Bonutto di Mira e Nicola Bovo di Padova. Il vincitore realizzerà il calendario di Miss Venice Beach del prossimo anno. La sfida tra cantanti vedrà sul palco il padovano Gianluca Pampanin in arte Johnluke che canterà Ne farò una poesia, Simone Balboni in arte Simone Bob di Mirandola (Modena) che presenterà il brano Qr code.