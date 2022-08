Mister Italia: il 19enne Alberto di Montebelluna è in finale, ad un passo dal suo sogno

MONTEBELLUNA - Ce l'ha fatta Alberto, è arrivato in finale, ad un passo dal sogno di diventare Mister Italia 2022. Il 19enne libero professionista di Montebelluna, Alberto Parussolo ha superato anche le semifinali di Giulianova tenutesi fino a ieri, 3 agosto, e sabato sera (il 6 agosto), sarà a Pescara per la finalissima del concorso nazionale che decreta il più bello d'Italia.

Alberto sfilerà nella finalissima di Pescara

Alto 1,85, con l’ambizione di diventare attore o modello, Parussolo avrà quindi l’onore di sfilare sul palco allestito in piazza della Rinascita nel corso della serata presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria. Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e dello stesso Luca Onestini. L’edizione 2021 è stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo.

A Miss Grand Prix partecipa Raffaella Leone

Leonardo Parussolo non sarà l’unico trevigiano sul palco di Pescara, perché in contemporanea si terrà anche la finalissima nazionale di “Miss Grand Prix 2022” cui partecipa la 28enne di Treviso Raffaella Leone, studentessa con il sogno di diventare una fotomodella.