JESOLO - Riapre oggi uno dei quattro chioschi chiusi nella Umg5, il tratto di spiaggia compreso tra piazza Brescia e piazza Mazzini. Si tratta del Chiosco Venezian, che già aveva raggiunto un sostanziale accordo con la Cbc, la cordata che si è aggiudicata la gestione ventennale di questo tratto di arenile. Rimasto chiuso per circa due settimane, i gestori uscenti hanno sottoscritto giovedì scorso l'accordo con i nuovi concessionari. Ieri mattina sono state inviate all'Ufficio Demanio e Commercio del Comune tutti i documenti necessari per formalizzare la sub-concessione dell'attività attraverso l'articolo 45 del Codice della navigazione.

Tre chioschi ancora chiusi

Ancora nulla di deciso invece per le altre tre strutture, ancora chiuse e sigillate ormai da un mese. Per quanto riguarda il chiosco Venezian, in base all'accordo Cbc acquisterà il manufatto e le attrezzature. Per quest'estate e per la prossima ai gestori dell'attività spetterà invece il pagamento di un canone di 15mila euro. Ad essere definita, dunque, è una fase transitoria di due stagioni visto che dal 2026, come da progetto di gara, verrà posizionato il nuovo chiosco alla cui costruzione parteciperanno anche i gestori nelle modalità che saranno definite in seguito.

«Quello che è certo spiega Alessandro Berton, amministratore delegato di Cbc è che abbiamo sottoscritto un accordo pluriennale per consentire la continuità aziendale degli attuali gestori anche con il chiosco nuovo. Valuteremo assieme quali saranno le modalità di partecipazione, ma per quanto ci riguarda non abbiamo nulla in contrario alla possibilità di fare entrare nella public company gli attuali gestori». Come detto l'accordo è stato formalizzato in questi giorni. «La scorsa settimana ci sono stati degli incontri tra legali prosegue Berton . Da parte nostra abbiamo inviato una proposta, ma solo uno ci ha contattato. I gestori del chiosco Venezian per l'appunto, con i quali abbiamo iniziato un confronto con i rispettivi consulenti. Dopo aver sottoscritto l'intesa abbiamo inviato la pratica in Comune e oggi il chiosco riaprirà in via definitiva a dimostrazione di come la disponibilità della nostra società sia reale. Nessuno manda le vie le famiglie jesolane che lavorano nella spiaggia. A contattarci sono anche i quattro mosconari che hanno già sottoscritto il contratto».

Scontato, però, chiedersi cosa accadrà ora agli altri tre chioschi. «Dopo l'invio della nostra proposta non ci hanno chiamato conclude Berton ma in ogni caso la nostra disponibilità rimane immutata. Abbiamo sempre chiesto il ritiro del ricorso per far venire meno il clima di ostilità che si è creato nei confronti della città per questa vicenda, ma la riapertura del chiosco Venezian su base pluriennale avviene a prescindere dal ritiro del ricorso. É la dimostrazione concreta della nostra buona fede: siamo sempre disponibili al confronto con tutti».