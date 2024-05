JESOLO - Concessioni demaniali e bandi di gara con la Legge regionale numero 33: l'Unione Europea "sposa" il modello-Jesolo. Si tratta della risposta data dal commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, all'interrogazione presentata dall'europarlamentare del Pd Elisabetta Gualmini, che ha portato all'attenzione dell'Europarlamento proprio il caso Jesolo oltre che l'applicazione della legge regionale, chiedendo se questa scelta sia o meno in linea con la direttiva europea. In questo senso il commissario europeo ha ribadito che gli Stati europei hanno l'obbligo di assegnare le concessioni attraverso delle procedure di selezione aperte e che presentino garanzie di imparzialità e di trasparenza. «A condizione che sia garantito il rispetto di questi principi dell'Ue ha aggiunto Breton -, il fatto che le procedure di selezione siano organizzate sulla base di misure anteriori alla direttiva sui servizi non implica, di per sé, che tali procedure non siano conformi alla direttiva».

I CRITERI

Ad essere definiti sono anche i criteri di selezione: «Se tali criteri non devono essere suscettibili di implicare effetti discriminatori ha sottolineato ancora il commissario europeo - ad esempio favorendo i prestatori esistenti o determinate categorie di prestatori, come quelli locali, a scapito di eventuali nuovi operatori, la direttiva sui servizi prevede che "gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione", di obiettivi di politica sociale». Parole che in Municipio, dove da mesi ormai non si discute di altro, sono state accolte con un certo favore.

DIALOGHI IN CORSO

Intanto, dopo gli incontri di mercoledì in municipio tra Amministrazione, rappresentanti della Cbc srl e tre dei quattro chioschisti dell'Umg 5, continua il confronto per raggiungere un accordo che possa permettere l'immediata riapertura dei chioschi chiusi da tre settimane. «Abbiamo ribadito la volontà di raggiungere un accordo commenta Alessandro Berton, rappresentante della Cbc srl , siamo sempre stati disponibili a coinvolgere i concessionari uscenti nella gestione delle strutture e rinnoviamo nuovamente questa disponibilità. Non abbiamo alcuna preclusione e non vogliamo mandare via nessuno». Di certo dal prossimo anno ci saranno dei chioschi nuovi per un valore di 2 milioni di euro, come indicato nell'istanza della Cbc. Per questo i legali stanno lavorando ad un accordo a due fasi: la prima per garantire la continuità dell'attuale stagione per i concessionari uscenti e la seconda per avviare un accordo pluriennale che possa permettere la gestione del chiosco agli uscenti.

«Puntiamo a trovare un'intesa per la riapertura immediata dei chioschi conclude Berton individuando le modalità migliori per sottoscrivere un contratto pluriennale. Ci siamo resi disponibili a farci carico anche delle strutture, ovvero a comperarle riconoscendo agli uscenti una sorta di indennizzo». Il passo successivo sarà stabilire chi sosterrà l'investimento per il rinnovo del chiosco, indicando i successivi canoni d'affitto.