CHIOGGIA - La spiaggia delle suore è salva. La Società Padana RE srl che aveva presentato il progetto concorrente per la gestione della "Oasi di Amahoro", ha deciso di ritirarsi dalla gara e lo ha comunicato alla Congregazione Serve di Maria Addolorata.

SPIAGGIA SALVA

Sono state, ieri mattina, le stesse suore a darne notizia sulla loro pagina facebook, spiegando di aver saputo dal legale rappresentante della ditta che la medesima aveva protocollato, in Comune, il ritiro della propria proposta concorrente e che, quindi, non avrebbe partecipato alla gara che si sarebbe dovuta svolgere nelle prossime settimane.

La congregazione, infatti, aveva presentato, a norma della legge regionale 33, sul finire del 2023, una richiesta di proroga, per sette anni, della concessione in atto, sulla base di un progetto di investimento e ammodernamento dell'area.

Il progetto era stato pubblicato all'albo pretorio, come prevede la legge, perché chiunque potesse, eventualmente, presentare una controproposta.

E, a compiere questo passo, era stata la Società Padana, con un progetto di realizzazione di impianti sportivi e ricreativi. Immediatamente si era diffusa in città la preoccupazione che le suore, presenti a Chioggia da oltre 150 anni, perdessero la disponibilità di quel terreno utilizzato da circa mezzo secolo, a fini educativi e sociali, perché mai avrebbero potuto contrastare, dal punto di vista economico, l'offerta concorrente che, peraltro era perfettamente «legittima», come sottolineano le stesse suore nel ringraziare la Società per la decisione di recedere.

L'APPELLO

Il presidente dell'associazione di balneari Ascot, Giorgio Bellemo, era arrivato a chiedere pubblicamente alla Società Padana" di rinunciare alla gara, non solo per i disagi che il passaggio di mano della concessione avrebbe causato a bambini e famiglie che abitualmente la frequentano, ma anche sulla base della considerazione che, in un territorio come Chioggia, dove praticamente tutti gli spazi demaniali vengono gestiti a "conduzione familiare" e non a meri fini speculativi, togliere la concessione, seppur lecitamente, ai più "deboli", danneggiava il tessuto economico e sociale della città.

Non possiamo sapere, ovviamente, se la Società Padana abbia convenuto più sulla prima o sulla seconda ipotesi: di certo c'è stata una fortissima pressione sociale per "salvare" le suore e, forse, qualcuno di cui, probabilmente, non si saprà mai il nome, avrà fatto presente la situazione di imbarazzo in cui la Società Padana, avrebbe potuto trovarsi ad operare e, viceversa, il miglioramento d'immagine che sarebbe derivato, appunto, da una rinuncia a proseguire nei piani originari.

Dunque tutto è finito bene e le suore ringraziano tutti quelli che si sono mobilitati per loro.