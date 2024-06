SAN ZENO MOZZECANE - Sul suo profilo Instagram (79.800 follower), il sondaggio di oggi è: «Questa domenica... A) Piove come tutti i giorni; B) C'è il Corpus Domini; C) Paura e delirio; D) È l'unico giorno in cui lavoro». Nel suo account TikTok (370.900 seguaci e 12,1 milioni di like), uno dei video più visualizzati è la risposta a chi manifesta scarsa fiducia in un prete: «Sarò anche l'ultima persona che può dare consigli, ma quando tutti quelli prima ti danno consigli di m..., è meglio che ascolti il mio di consiglio». I puntini sono nostri, don Ambrogio Mazzai è molto più diretto: classe 1991, veronese, parroco reggente di San Zeno a Mozzecane.

La infastidisce quando la chiamano "don TikTok"?

«Diciamo che prima di tutto sono un prete. Ho sentito la vocazione da ragazzo, verso la fine del liceo classico. Sono entrato in Seminario, ho studiato Teologia per 6 anni e sono stato ordinato presbitero il 7 maggio 2016. Quand'ero trentenne, mandato dal mio vescovo ho ripreso gli studi universitari in Comunicazione e conto di laurearmi in autunno. Mi è stato chiesto di approfondire quell'ambito, perché sono competenze utili alla Chiesa».

Si sente influencer o creator?

«Il termine "influencer" non mi piace molto, perché è associato a un mondo che non sembra onesto e positivo. In effetti creo contenuti, su stimolo e richiesta di alcuni animatori della mia parrocchia. Neanche immaginavo che i miei filmati, o "reel" come si chiamano, avrebbero avuto questo impatto: sono diventati virali. Potenza delle piattaforme che li fanno arrivare non solo a chi è interessato, ma anche a persone teoricamente indifferenti, in cui però nascono domande e spunti. TikTok mi è esploso più velocemente, però quello che uso di più è Instagram. Chi è il mio pubblico? Le fasce di età sono miste, ma gli algoritmi sono diversi e ti fanno raggiungere il target giusto».

Un esempio di viralità?

«Ha fatto 3 milioni di visualizzazioni un video narrativo in cui mostravo una banconota e dicevo che noi le diamo valore, il quale non diminuisce se la stropicciamo. Ho fatto un'analogia con la nostra vita, che resta sempre preziosa anche se è segnata da vicissitudini e imprevisti».

Quindi non solo catechesi: anche contenuti motivazionali?

«Beh, ne faccio pure di volutamente provocatori, per stimolare ciascuno a pensare: "Ma cosa sta dicendo questo? Aspetta che provo a sentire cos'ha da comunicare". I social sono un mezzo molto potente, il mio obiettivo è far sì che le persone facciano domande e si informino».

Ci riesce?

«Tra gli impegni di studio e di parrocchia, nel tempo la mia attività sui social si è ridotta a pochi minuti al giorno, ma sono sufficienti per stabilire un contatto. Lì per lì nasce un dialogo superficiale, però la cosa più interessante è quella che viene dopo, quando le persone chiedono consigli di vita e accompagnamento nel tempo. Qualcuno decide di fare un ulteriore passo: l'incontro, la confessione, la conoscenza approfondita. Diverse coppie mi hanno domandato di celebrare i loro matrimoni».

Durata e linguaggio: come si regola un sacerdote sui social?

«Il potere della sintesi è molto efficace: più parole si riescono a dire in meno tempo, meglio è per trasmettere un messaggio efficace. Quanto alle espressioni colorite che uso ogni tanto, credo che a volte rischiamo di esagerare nel linguaggio soft, politicamente corretto, buonista. Chi ci ascolta, ha la necessità di avere davanti una persona franca, che dice pane al pane. Ovviamente nel limite della decenza, ma credo che a volte sia bene essere chiari».

Un post "fissato" la ritrae con papa Francesco: cosa le ha detto quando vi siete incontrati?

«Mi ha incoraggiato a continuare su questa strada. Varrebbe la pena investirci un po' di tempo e di risorse anche se fosse per una persona sola, a maggior ragione se i frutti positivi sono tanti. Il nostro presente è questo mondo e noi uomini della comunità cristiana non possiamo sottrarci».

Senza i social, crede che riuscirebbe lo stesso a catturare l'attenzione dei giovani?

«Ho lavorato tanto con i ragazzi anche prima di aprire i miei profili. Ma devo essere onesto: in una vita intera senza digitale, quante persone avrei potuto incontrare? Al massimo qualche decina di migliaia, che con questi strumenti raggiungo invece in pochi secondi. Con la consapevolezza comunque che i social sono come un imbuto: dai tanti con cui si stabilisce una comunicazione superficiale, si arriva a una relazione sempre più significativa con pochi. Ma sempre più di quelli che avrei pensato una volta».

In che senso?

«Prima ero convinto che le persone con una vocazione come la mia fossero molto poche. Al mio tempo eravamo 40 seminaristi in una diocesi di 1 milione di abitanti. In realtà, parlando con i miei follower, ho dovuto ricredermi: le persone che sentono la chiamata sono tantissime, tuttavia poche superano la paura».

Le capita mai qualche hater?

«Il fenomeno dell'odio sul web è molto grande e grave. A me non fa né caldo né freddo, a tanti invece causa problemi psichici, pensiamo solo ai suicidi. Dobbiamo ripulire questo ambiente marcio, attivando misure legali come succede con il Daspo negli stadi: se un odiatore è tale, non dovrebbe più poter entrare nei social».

Anche i preti trentenni prima o poi invecchiano. Pensa che rimarrà lo stesso sui social?

«Un creator mediamente funziona per un ciclo di 4 anni, dopodiché arriva uno più giovane con idee più nuove. Credo che succederà anche a me e lascerò volentieri spazio ad altri che emergeranno. Anzi, adesso che faccio due conti, mi sa che io sono già verso il declino...».