JESOLO - Festival, concerti e musica in riva al mare per tutti i gusti: dal pop, al pop-punk, al rap. Sul litorale veneziano sarà un'estate a tutta musica con un grande schieramento di artisti sul palco. Sulla spiaggia di Cavallino-Treporti, venerdì 21 giugno, l'arrivo dell'estate verrà festeggiato con Sand & Sound. Lungo i 13 chilometri di arenile, da Cavallino a Punta Sabbioni, saranno allestite 29 postazioni in ognuna delle quali verranno suonati, in contemporanea, diversi generi musicali dal vivo. Il via alla musica avverrà in contemporanea alle ore 21.

SUONICA FESTIVAL

A Caorle, al parco del Pescatore, sempre alle ore 21, la musica live sarà la protagonista con il Suonica Festival. Mercoledì 10 luglio, sul palco si esibiranno gli Eiffel 65 che in carriera hanno venduto circa 15 milioni di dischi in tutto il mondo ottenendo il triplo platino negli Stati Uniti; il disco di diamante in Francia (l'equivalente di due dischi di platino e di un oro in Italia) con l'album "Europop"; il triplo platino sia in Germania che in Inghilterra con "Blue". La sera successiva i protagonisti saranno i Bnkr44, gruppo formato da 7 ragazzi toscani, che rappresentano un progetto unico e dal sound imprevedibile, lanciato ad alta velocità nel nuovo pop italiano, tanto da volare nelle classifiche con i singoli "Ma che Idea" e "Governo Punk", brano portato in gara all'ultimo Festival di Sanremo. Venerdì 12 luglio, sarà la volta di Fulminacci, cantautore romano che si è presentato al mondo pubblicando nel 2019 "Borghese in borghese", "La Vita Veramente" e "Una Sera", collezionando da subito un grande successo tra raddoppi e date sold out con l'Infinito + 1tour che durante l'estate attraverserà l'Italia.

L'ultimo appuntamento, sabato 14 luglio, sarà con i La Sad, il trio formato da Theo, Plant e Fiks che alla 74esima edizione del Festival di Sanremo hanno gareggiato con il brano Autodistruttivo. Dopo aver lanciato una serie di singoli, lo scorso gennaio hanno pubblicato il loro album di debutto "Sto nella Sad".

A Jesolo il Suonica Festival festeggerà invece la sua quarta edizione. Doppia, in questo caso, la location: il parco Pegaso, in pieno centro, e la spiaggia del faro. Per la prima data, il 18 luglio, ore 21, al parco Pegaso, si esibirà Rose Villain (in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Click boom!"). La sera successiva sul palco Massimo Pericolo, una delle migliori sorprese degli ultimi anni, che lo scorso dicembre ha pubblicato il suo terzo album. Il 20 luglio, ancora al parco Pegaso, toccherà ad ANNA (+ Ele A): classe 2003 con oltre 1,5 m di follower su Instagram e oltre 1,9 m su tiktok, è una vera appassionata di rap. Il 31 luglio, sulla spiaggia del faro, andrà in scena il Teenage Party con ospiti gli Zero Assoluto. Sabato 27 luglio, dalle ore 18, sempre sulla spiaggia del faro, torna Random, una festa a caso. I partecipanti sono invitati a vestirsi con look ed abbinamenti improbabili dando sfogo alla loro creatività, per ascoltare e ballare hit di tutti i generi musicali e di tutti i periodi storici.

SOTTOMARINA

Sottomarina, martedì 30 luglio, nel lungomare Adriatico, ospiterà invece il live di Mahmood. il cantante in vetta alle classifiche con il brano "Tuta gold", si esibirà all'interno dell'evento Sottomarina Sound Beach. Il giorno successivo, per lo stesso evento, l'ospite sarà Alfa, considerato come la rivelazione dell'ultima edizione del festival di Sanremo dove ha partecipato con il brano "Vai". Venerdì 2 agosto, sempre a Sottomarina, a salire sul palco sarà Emma, anche lei tra le protagoniste dell'ultimo festival di Sanremo (in gara con il brano "Apnea").