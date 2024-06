TREVISO - Trenta comuni trevigiani collegati direttamente alla spiaggia di Jesolo. Sono i numeri del sistema di coincidenze definito da Mom in vista dell'inizio dell'estate. L’orario in questione verrà anticipato in occasione del 2 giugno. Dopodiché entrerà definitivamente in vigore dal 9 giugno fino all’8 settembre.

LA TABELLA

Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, dall’autostazione di Treviso partiranno 14 corriere dirette a Jesolo. Praticamente una all’ora, dalle 7.45 alle 19.15. Discorso simile per il ritorno: 14 corriere, dalle 9.05 alle 20.20. Mentre di domenica e nei giorni festivi ci saranno addirittura 16 corse, sia un senso che nell’altro, dalle 7.15 alle 19.50. La novità sta nel fatto che la rete extraurbana consentirà di servire in modo diretto una serie sempre più ampia di località sparse in tutta la Marca.

I COSTI

A che prezzi? Il carnet da 10 comperato online, sull’app MomUp, va dai 38 euro per la Treviso-Jesolo a 50 euro per la combinazione della stessa Treviso-Jesolo con un'altra linea extraurbana. La società sta spingendo in modo deciso verso i carnet messi a disposizione sull’app. Basti pensare che una sola corsa Treviso-Jesolo costa 5.80 euro online, sempre attraverso MomUp, per salire a 6.40 euro con il ticket preso in biglietteria, fino a 8 euro per ogni biglietto acquistato a bordo. Da Castelfranco a Jesolo, di seguito, un biglietto online costa 7.30 euro, uno in biglietteria 8.10 e per quello comperato a bordo si sale a 15. Cifre non paragonabili ai 50 euro chiesti per un carnet da 10 corse.

LE TRATTE

Quest’anno la mappa dei collegamenti tra la Marca e le spiagge e più che mai articolata. Da Spresiano sarà possibile prendere in tutti i giorni estivi i mezzi della linea 120 e quelli della 108. A San Biagio, sempre in tutti i giorni dell’estate, quelli della linea 104 più quelli della 108. La 108, nello specifico, è la classica linea che collega Treviso, Quarto d’Altino e Lido di Jesolo. In alcuni casi potrebbe essere necessario cambiare corriera all’autostazione di Treviso, fulcro dell’intero sistema di coincidenze. Ma niente di più. Di seguito, tutti gli altri comuni serviti dai bus diretti in spiaggia. Con la linea 106 (tutti i giorni estivi) oltre a Cittadella e Galliera, si toccano Castelfranco, Vedelago, Istrana e Paese. Con la 155 (festivi e domeniche) si attraversano Resana, Zero Branco e Preganziol, più Loreggia, Camposampiero, Massanzago, Noale e Scorzè. Lungo la 103 (tutti i giorni estivi), oltre a Trebaseleghe e Piombino Dese, ci sono Morgano e Quinto. Con la linea 112 (tutti i giorni estivi) si arriva a San Zenone, Montebelluna e Trevignano. E con la 145 (tutti i giorni estivi) a Vittorio Veneto, Conegliano, Godega, San Fior, Mareno, Vazzola, Cimadolmo, San Polo e Ormelle. Infine, con la linea 146 (festivi e domeniche) si servono Cison, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Ponte della Priula e Salgareda.

BUS A CHIAMATA

Non da ultimo, il 14 giugno scatterà il primo servizio dei mini-bus elettrici serali e notturni a chiamata a Treviso (dalle 20.30 a mezzanotte). «I servizi di trasporto intelligenti consentono di raggiungere nuovi obiettivi di sostenibilità e riduzione del traffico, offrendo ai cittadini servizi per la mobilità a misura delle loro esigenze» sottolinea Corrado Bianchessi, direttore di esercizio di Mom. Il viaggio potrà essere prenotato sulla nuova app (Mom+, verrà resa disponibile a breve) o per telefono (0422.588611) fino a mezz’ora prima. Senza costi aggiuntivi. Il bus a chiamata non costerà di più: il prezzo del biglietto sarà quello previsto nel tariffario approvato lo scorso luglio (2 euro per il ticket urbano). Anzi, al Comune di Treviso verranno assegnati mille biglietti da distribuire in modo gratuito per promuovere l’avvio del nuovo sistema. E chi è abbonato potrà prenotare e poi salire a bordo normalmente.