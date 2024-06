Quella distanza fra uomini e donne impressa nelle foto di Filippo Tommasoli. ​Slightly out of focus: la mostra a Venezia

VENEZIA – La Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna invita la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione della mostra “Slightly out of focus”, che ripercorre attraverso gli scatti del fotografo Filippo Tommasoli il ruolo delle donne nella società rispetto a quello degli uomini.

Filippo Tommasoli, giovane fotografo veronese, riporta visivamente nelle sue opere il divario di genere e lo stereotipo che lo accompagna.

L’immagine delle donne, ritratte nel loro contesto quotidiano in primo piano, è sfocata rispetto alle figure maschili in secondo piano: le didascalie accompagnatorie non lasciano dubbi.

«Il 67% degli operatori sanitari in Italia sono donne. Il loro salario è inferiore di più del 25% rispetto a quello dei loro colleghi uomini. In Italia gli assegni pensionistici presentano una differenza di genere, in media, che supera i 400 € al mese, con un divario pari al 30,1%. Nell’attuale legislatura (XIX), sono state elette 129 donne alla Camera, rappresentando il 32,3% dei membri, in diminuzione del 3,5% rispetto alla precedente legislatura».

Infatti nonostante la parità di trattamento sia principio indiscusso e la sua concreta attuazione sia da anni nelle agende istituzionali politiche, sussistono tuttora in Italia ampi spazi di discriminazione. In particolare in ambito politico, lavorativo ed educativo. Se ne parlerà martedì 4 giugno alle ore 10, alla presenza della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna: interverranno la presidente della Commissione regionale; Giuditta Vegro, curatrice della mostra; Filippo Tommasoli, autore degli scatti.

La mostra, frutto di un progetto in fieri dal 2022, dopo la tappa presso l’Istituto di Cultura Italiana di New York, sarà visitabile presso la sala Foyer del Palazzo della Regione Veneto fino al 18 giugno, dal lunedì al giovedì con orario 9 e 17; il venerdì dalle 9 alle 14. Giovedì 13 giugno chiuso. Ingresso gratuito.