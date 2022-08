JESOLO - «È una grande emozione ma soprattutto è stato incredibile: non pensavo di vincere questo titolo». Parole di Anna Tosoni, 23 anni di Verona, studentessa di Comunicazione e Nuovi Media della Moda allo Iuav di Venezia, che venerdì sera si è aggiudicata nell'arena di piazza Aurora a Jesolo la fascia di più bella della Regione.

Miss Veneto 2022

È lei infatti la vincitrice di Miss Veneto, selezione valida per l'ammissione alle prefinali nazionali dell'ottantatreesima edizione di Miss Italia. Trentasei le ragazze in gara. Alla fine a trionfare è stata Anna, arrivata alla finale di Miss Veneto vincendo il titolo di Miss Ascom Padova al Palascom in fiera campionaria a Padova lo scorso maggio e che si era aggiudicata anche la fascia regionale di Miss Sport Givova Veneto al Mirano Summer Festival a Mirano a luglio, titolo che venerdì è passato a Yassine Gueye di Venezia.

Miss Social Veneto

Ma nella stessa serata è stata anche proclamata Miss Social Veneto, fascia andata a Sara Pilla, 22 veneziana residente nel sestiere di San Polo, gondoliera, che si è iscritta alle selezioni del concorso di bellezza, con il sogno di fare la modella. La sua proclamazione è avvenuta la con la proiezione del video che ha realizzato per la sezione Miss Italia racconta l'Italia che l'ha riprende in gondola, in piazza San Marco e in altri punti della città storica. Grazie a questa fascia anche lei parteciperà alle prefinali nazionali. Numerosissimo il pubblico presente in piazza che ha dimostrato con applausi il gradimento dello spettacolo piacevole e coinvolgente, organizzato dall'agenzia modashow.it esclusivista del concorso in Veneto e dalla Città di Jesolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, che ha visto la partecipazione di trentasette concorrenti che hanno sfilato con il body ufficiale del concorso, abbigliamento sportivo Givova e costumi da bagno. Alla fine la festa è stata soprattutto per la nuova Miss Veneto, Anna Tosoni, occhi chiari, capelli castano chiaro e 178 cm d'altezza, sostenuta da un nutrito gruppo composto da genitori, fidanzato, parenti, amici e colleghi universitari. «Sono appassionata di moda spiega Anna da alcuni mesi partecipato anche a delle sfilate, ma da sempre seguo Miss Italia, ho cercato di partecipare a questa finale provando a dare il meglio di me stessa, cercando di avere un atteggiamento positivo e sicura delle mie possibilità». E con gli stessi presupposti la 23enne veronese parteciperà alle prefinali (in una sede che ancora non è stata definita). «Lo spirito sarà quello di partecipare ad un evento conclude Miss Veneto che rappresenterà un'esperienza utile per la mia crescita». Il momento della premiazione ha visto poi sul palco l'assessore Martina Borin con Nicole Cogo Miss Veneto 2021.