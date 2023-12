Dj-set alla Vigilia oltre le 22, multato bar di calle Legrenzi

MESTRE - Una serata con tanto di dj set alla vigilia di Natale, in barba all'ordinanza del sindaco che vietava espressamente le cosiddette "messe alcoliche" e ogni altro genere di schiamazzo tra le 22 di sera del 24 dicembre e le 6 del mattino del 25.

Ad infrangere il divieto un locale di calle Legrenzi che è stato sanzionato da una pattuglia della polizia locale impegnata in un giro di controllo. E per il trasgressore potrebbe non essere finita qui. Il comando di polizia locale ha infatti già inviato la segnalazione al questore per applicare, oltre alla multa, anche l'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede la chiusura del locale fino a 15 giorni.



BILANCIO POSITIVO

Unica multa di una serata complessivamente tranquilla, stando al bilancio della stessa polizia locale. L'ordinanza natalizia è stata in genere rispettata, sia a Mestre che a Venezia. Qualche protesta è arrivata, ancora una volta, dai residenti di via Manin, con segnalazioni di schiamazzi anche fino alle tre di notte. Zona di locali frequentati e condomini esasperati, questa di Mestre centro, ormai da tempo e anche la sera del 24. A tenere svegli i residenti, soprattutto gruppi di avventori che hanno stazionato a lungo fuori dei locali. Complessivamente il bilancio della polizia locale sulla vigilia resta comunque positivo. In centrale non sono arrivate segnalazioni particolari, mentre tutte le pattuglie sono state impegnate in strada per i controlli.



UNICA MULTA

Ed è stato proprio in uno di questi controlli che gli agenti sono incappati nella festa organizzata proprio nella serata della vigilia dal locale di calle Legrenzi, altra zona centralissima. Dj set con musica ad alto volume, ben oltre l'orario del silenzio previsto dall'ordinanza. Per il locale è scattata la sanzione per non aver rispettato il divieto. Ma visto che queste multe spesso non bastano a correggere certe cattive abitudini, è partita anche la segnalazione in questura per disporre una chiusura temporanea del locale. Il ragionamento è sempre lo stesso. Una chiusura di qualche giorno, infatti, fa molto più male, in termini di incassi, di una multa che a un locale spregiudicato potrebbe pure "convenire", a fronte degli incassi di una serata sulla carta vietata.



L' "ARMA" CHIUSURA

Non a caso la polizia locale sta puntando molto su queste chiusure temporanee di pubblici esercizi che non rispettano le norme in materia di rumori notturni. Da inizio anno a Venezia sono già state comminate 1.100 sanzioni con 100 chiusure, mentre a Mestre, Marghera e nel resto della terraferma anno ci sono state 300 sanzioni con 60 chiusure imposte ad altrettanti locali. Il tema è caldo. E quella delle "messe alcoliche" è solo una delle tante declinazioni di quell'abuso di alcolici che dilaga in tante città, Venezia e Mestre in testa, innescando le proteste del vicinato. Di quest'anno è la nascita di un nuovo comitato contro i danni da movida, che da Venezia si è allargato a Mestre e di recente è tornato a chiedere maggiori controlli notturni.



L'ORDINANZA

La «tutela della tranquillità e del riposo dei residenti» era alla base anche dell'ultima ordinanza natalizia che citava espressamente le «patologiche manifestazioni di convivialità ed aggregazione sociale che hanno cagionato problemi alla sicurezza urbana e compromissione del comune patrimonio culturale consistente nella sacralità della notte di Natale, anche attraverso eventi organizzati da pubblici esercizi, noti come "messe alcoliche"». Di qui la stretta imposta nella notte della vigilia con il divieto per i pubblici esercizi di Venezia e di una serie di punti strategici della terraferma di organizzare «eventi e intrattenimenti musicali con dj-set e utilizzare impianti di diffusione sonora e musicale di qualsiasi tipo, anche internamente al locale». Quello che il locale di calle Legrenzi non ha fatto incappando per ora nella multa, in prospettiva forse anche in una chiusura temporanea.