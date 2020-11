Zaia in diretta, ecco la nuova ordinanza: passeggiate in centro vietate, al bar e ristorante solo seduti, negozi chiusi la domenica

Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30, in questo giovedì 12 novembre 2020, per aggiornare i veneti sul contagio da Covid e sulle misure per contrastare la pandemia. E oggi, salvo impedimenti o svolte improvvise, dovrebbe essere anche il giorno della nuova ordinanza per il Veneto .

Nuove regole

Secondo quanto annunciato ieri si tratterà di una ordinanza condivisa da tre Regioni, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e il suo focus saranno gli assembramenti: i governatori intendono evitare l'incontro fra molte persone non conviventi, evitare soprattutto quello che è accaduto lo scorso fine settimana a Jesolo e in montagna, dove tanti cittadini si sono riversati creando occasioni per il virus di circolare. Ieri Zaia ha anche assicurato che non interverrà sugli spostamenti fra comuni, quindi sul nodo della libera circolazione, ma una stretta su bar, ristoranti, aperitivi sarà probabilmente inevitabile.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA Zaia: «Nuova ordinanza domani. Stiamo aprendo in continuazione... PROVVEDIMENTO IN FVG Definita l'ordinanza anti-Covid: chiusi i parchi commerciali... RISCHIO ALTISSIMO Covid. Zaia: «Lockdown il 15 novembre? Se continua così... POSTI DI BLOCCO Covid. In troppi nelle seconde case al mare a Jesolo: scattano i... DENUNCIA La lettera di scienziati e ricercatori inviata a marzo:...

LA DENUNCIA La lettera di scienziati e ricercatori inviata a marzo: «Così l'epidemia si può fermare in 20 giorni», il governo l'ha ignorata

VACCINO Covid, il premio Nobel Michael Houghton: «Il vaccino batterà il virus ma andrà subito modificato»

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

90901 i positivi , i positivi ad oggi 54755 (+3564), in isolamento oltre 19mila persone, in terapia intensica 221 pazienti. Sul tracciamento stiamo facendo sforzi immani.

Nuova ordinanza oggi

Abbiamo 54mila dipendenti che ogni giorno lavorano distruggendosi per curare i pazienti, oss, medic,i infermieri, amministrativi, tutta la squadra degli ospedali. E i cittadini che dicono che medici e infermieri sono eroi, hanno ragione, ma bisogna comportarsi di conseguenza: non andare a fare gli assembramenti il fine settimana, portare la mascherina. L'ordinanza in un mondo dove tutti rispettano le regole non serve a nulla. Questa ordinanza cerca di intercettare gli irriducibili, è un po' un fallimento, visto che la stragrande maggioranza dei veneti si comporta bene, devo stabilire regole perché il buonsenso ogni tanto non c'è per tutti.

I PUNTI

Si tratta di "raccomandazioni" e l'ordinanza avrà l'intessa con il ministro Speranza e parliamo con il presidente del Consiglio perché consideri che in autonomia noi ci siamo mossi, tutti e tre i presidenti, che ci sia la possibilità anche di avere misure economiche per chi patirà le conseguenze di queste misure.

Da venerdì a mezzanotte al 3 dicembre

Obbligatorio uso corretto della mascherina fuori dalla casa (eccetto sportivi, persone con patologie e bambini sotto i 6 anni).

Se si abbassa la mascherina per cibo o bevante va osservata la distanza minima di un metro

Mascherina obbligatoria su mezzi pubblici e privati se non con conviventi

Devo inserire che anche in casa, se co sono non conviventi va portata la mascherina

Attività motoria e sportiva

Attività sportiva e motoria in parchi pubblici e aree rurali con un metro di distanziamento sempre. Non si va a fare una passeggiata in centro nella via dello struscio o sul mare, sulle spiagge. In pratica le camminate e le passeggiate, le corsette, non si fanno in centro storico, per le strade della città, in luoghi turistici, ma la fai in aree verdi, campagna, piste ciclabili non centrali, evitando ogni forma di affollamento. Questo per evitare gli assembramenti del fine settimana.

Negozi

Accesso a una persona per nucleo familiare (salvo minori sotto i 14 anni e persone con difficoltà).

Mercati all'aperto

Solo se i sindaci adottano un piano specifico: perimetrazione, un varco di accesso e uno di uscita, sorveglianza.

Grandi centri commerciali e supermercati

Prime due ore di apertura garantito accesso a chi ha più di 65 anni. Lasciamo spazio, in quelle ore, a chi è in una fascia di età più a rischio.

Scuole

Sospese nelle scuole di primo ciclo gli insegnamenti di educazione fisica, canto e strumenti a fiato.

Bar e ristoranti

Dalle 15 alle 18 possibile somministrare bevande e alimenti in bar e ristoranti. Solo seduti internamente ed esternamente al locale. Vietato consumare il cibo altrove (si mangia in auto o casa, semmai).

Prefestivi e festivi

Grandi e medie strutture di vendita nei prefestivi sono chiusi al pubblico, salvo farmacie, parafarmacia, supermercati, tabacchi ed edicole. Nei festivi chiusi tutti i negozi, al chiuso o area pubblica, fatta eccezione per gli esercizi commerciali citati prima. Sabato, quindi, chiusi grossi centri commerciali e Outlet, la domenica chiusi tutti i negozi, eccetto i servizi essenziali.

Vendita a domicilio

Sempre comprensiva e fortemente raccomandata.

Ulteriori misure

Trasporto su acqua, gomma e ferro rimodulano il trasporto per assicurare i servizi minimi di linea e non di linea con il 50% della capienza.

Competizioni sportive

Atleti e tutti gli accompagnatori dei professionisti accedono all'impianto sportivo solo con test con esito negativo eseguito 76 ore precedenti.

Multe

Sanzioni da 400 a mille euro.

Ultimo aggiornamento: 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA