Zaia in diretta oggi: «Nuova ordinanza domani. Stiamo aprendo in continuazione reparti per i ricoverati, situazione problematica a Verona»

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 11 novembre 2020, per tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto. Sono momenti di tensione per i veneti, la situazione epidemiologica nella nostra regione e in tutto il territorio italiano è in evoluzione e si prospettano misure più restrittive un po' ovunque, fino a pensare ad un lockdown nazionale per la metà di novembre. Oggi intanto il presidente del Veneto ha annunciato che domani spiegherà il contenuto dell'ordinanza per contenere la pandemia.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi fatti, ad oggi sono stati eseguiti oltre 2 milioni e 800mila test, in aggiunta 492mila test rapidi. Stamani il prof Galli, con il quale ero in diretta tv, ha suggerito di sperimentare più test possibili. 87337 (+3mila nelle 24 ore), 52235 attualmente positivi, oltre 17mila persone in isolamento, 1772 i ricoverati, 216 in terapia intensiva (+6), 2689 i morti. Coronavirus in Veneto, record di vittime: 46 morti nelle ultime 24 ore. Registrati 3.082 nuovi contagi Il bollettino

Covid in Veneto

Siamo nella fase di turbolenza - ha affermato Zaia -, questo livello raggiunto corrisponde a quello del 30 marzo, come scenario ricoverati, come terapie intensive siamo al 19 marzo. Ricordo che il mese di marzo fece il top delle terapie intensive il 19 marzo. Stiamo aprendo in continuazione reparti per i ricoverati. Il vantaggio in questa seconda ondata è che i malati restano poco negli ospedali. La provincia più problematica è quella di Verona, dal punto di vista ospedaliero, per cui colonizziamo i reparti non covid e li trasformiamo in covid.

Bottacin: il picco del virus deve ancora arrivare

Gianpaolo Bottacin spiega: Secondo il modello matematico, il famoso algoritmo del Veneto, il picco deve ancora arrivare. I dati crescono ma un po' più lentamente rispetto a qualche giorno fa, noi avevamo ipotizzato fra il 15 e il 20 novembre il punto massimo di contagi, ciò significa che fino alla fine di novembre ci attendiamo anche una crescita di ricoveri in ospedale, anche in terapia intensiva. Ci aspettiamo un numero di ricoveri più alto rispetto al giorno peggiore della prima ondata di marzo.

Vaccino

Stiamo seguendo la partita, è importante che il vaccino anti Covid arrivi e noi siamo pronti a garantire la catena del freddo per conservarlo e ad organizzare la somministrazione in maniera molto rapida. Credo sia un punto solido per la lotta al virus. Dobbiamo creare un network per la somministrazione ma prima il vaccino deve arrivare e bisogna vedere in quali quantità. Il vaccino sarà ovviamente su base volontaria.

Nuova ordinanza domani

La nuova ordinanza è già scritta e la porterò domani e la spiegherò, stiamo collaborando con i sindaci che sono stati proattivi e collaborativi. Non è vero che abbiamo avuto richiami o avvertimenti, l'ordinanza interverrà sugli assembramenti. L'Istituto superiore della Sanità parla di un rischio moderato, parametro 2.1 come incidenza dei positivi sui tamponi, ma oggi è arrivato il bene placet del ministero per inserire nel conteggio anche i test rapidi, quindi il parametro si abbassa immediatamente, rientrando nella media nazionale. La nostra colpa è aver fatto tanti tamponi rapidi e tanti molecolari. Cerchiamo di tornare allo spirito di marzo, quando sapevamo senza bisogno di scriverlo, cosa dovevamo fare per essere protetti e non diffondere il virus.

Stop alla mobilità comunale nel fine settimana? Non ho mai parlato di questi temi, assicura Zaia, facciamo un ulteriore passettino avanti, vedrete i contenuti domani.

Le ordinanze saranno tre, una per ogni Regione. Ognuna avrà la sua peculiarità, stiamo lavorando con Bonaccini e Fedriga. Nessuno ci ha chiesto questa ordinanza, dopo aver visto foto e video del fine settimana scorso ci siamo fermati a riflettere e abbiamo deciso di intervenire. Non possiamo permettere che i medici non possano trovarsi i pullman di pazienti da ricoverare. Ai cittadini dico, non andate in spiaggia adesso, non si può, non funziona così. Covid. In troppi nelle seconde case al mare a Jesolo: scattano i controlli

Lockdown?

I cittadini chiedono se diventeremo zona rossa, se ci sarà un lockdown, io rispondo: dipende da voi. Se la gente non rispetta le regole è inevitabile che qualche guaio lo portiamo a casa.

Clausola di supremazia nazionale

Ma come fa Conte a chiederla? - si è chiesto il presidente del Veneto Zaia -. Le Regioni sono state a fianco del Governo in tutti i provvedimenti, sono stati approvati tutti, che ci piacesse o non ci piacesse per una questione di leale collaborazione. La Germania ha questa clausola, ma la Germania ha anche il federalismo, in Italia invece c'è centralismo.

Medici di base

Con grande piacere dico che siamo al 40% dei medici aderenti e sono convinto che saranno sempre di più.

Covid, contatto stretto con un positivo: cosa bisogna fare dall'isolamento al tampone

Covid. Zaia: "Lockdown il 15 novembre? Se continua così non è improbabile" Lunedì scorso per il Veneto è stata confermata la classificazione in zona gialla, ma domenica prossima l'intera Italia potrebbe forse diventare tutta rossa? "Non lo trovo improbabile", dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

