Coronavirus in Veneto, ci sono 2199 contagi in più rispetto a ieri sera, quasi 1100 fra Treviso e Verona Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 12 novembre 2020. Sono 2199 i nuovi contagi rispetto al report delle 17 di ieri sera. In regione si arriva quindi a 90.901 positivi in totale da inizio pandemia, mentre gli attualmente positivi sono 54755. I decessi sono 2727. I ricoverati Covid: sono 1.669 in area non critica, mentre nelle terapie intensive sono 208.

Covid in Veneto

Le province più colpite sono quelle di Treviso 548 e Verona, con 527 casi, poi Vicenza, Padova, Venezia, Belluno e, Rovigo .

