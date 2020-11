Coronavirus, le anticipazioni sull'ordinanza: verso lo stop ai parchi commerciali la domenica e limiti agli aperitivi

PORDENONE E UDINE - Coronavirus, sempre più vicina la nuova ordinanza, che potrebbe essere firmata dal presidente Fedriga l'11 novembre, cioè giovedì, per entrare poi in vigore a partire da venerdì. Il governatore del Fvg sta dialogando con gli omologhi Zaia e Bonaccini. Si va verso lo stop domenicale di tutti i parchi commerciali, inclusa l'Ikea di Villesse (in provincia di Gorizia), ma anche verso l'obbligo di consumare bevande al bar solamente se seduti al tavolino a partire da una determinata ora del pomeriggio. Al vaglio anche l'interdizione di alcuni spazi pubblici nelle città più grandi.

