MESTRE - Quella che si apre sarà la settimana decisiva per l’inchiesta sulla tragedia del bus della società La Linea, volato per una quindicina di metri dal cavalcavia Superiore di Marghera alle 19.38 e 38 secondi del 3 ottobre, quando morirono 21 persone con altre 15 ferite.

Mercoledì è in agenda l’inizio della perizia disposta dalla procura, che ha indagato l’ad di La Linea, Massimo Fiorese e i tecnici del Comune di Venezia, Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro.

A Mestre arriverà, seguito da un team di esperti, l’ingegner Placido Migliorino, dirigente del ministero dei Trasporti che già aveva avuto un ruolo importante nel processo al crollo del ponte Morandi di Genova e conosciuto come il “mastino” per l’accuratezza con cui svolgeva gli accertamenti sulle manutenzioni effettuate dalla concessionaria autostradale in centro Italia: il soprannome gli era stato dato da alcuni dipendenti di Autostrade per l’Italia e Spea, ed era emerso nel corso dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi di Genova, il 14 agosto 2018. Dopo la tragedia, Migliorino fu nominato responsabile delle verifiche straordinarie sulla sicurezza statica dei viadotti autostradali.

Dopo un primo sopralluogo visivo - ma solo dall’esterno - effettuato due settimane fa, il 25 ottobre Migliorino e i suoi tecnici torneranno sul cavalcavia Superiore, circondati da una decina di consulenti nominati dagli avvocati degli indagati e delle parti offese. Migliorino prenderà le misure dei luoghi, scatterà fotografie, possibile che faccia anche dei prelievi del guardrail e della strada per testarne la tenuta del materiale in laboratorio. Poi visiterà da vicino la carcassa del bus. Per facilitare i lavori dei periti e garantire la sicurezza, mercoledì il cavalcavia Superiore resterà chiuso per due ore, dalle 13 alle 15.

Ad aiutare l’ingegnere nella sua valutazione, la relazione di oltre cento pagine preparata dalla polizia locale che in una settimana ha acquisito documenti nella sede della società proprietaria del bus e in Comune. Migliorino tornerà sul ponte il 9 novembre e avrà 120 giorni di tempo: il 24 febbraio si presenterà di nuovo alla cittadella Giustizia di Venezia per consegnare il suo rapporto in procura. Lì dentro ci sarà la verità dei fatti sulla più grande tragedia stradale del Veneziano e del Veneto.

Intanto per fine mese è atteso il risultato dell’autopsia sull’autista del bus, il quarantenne Trevigiano Alberto Rizzotto, unica vittima italiana della tragedia del cavalcavia. I primi risultati sembrano escludere il malore.