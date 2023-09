Trafficante di droga latitante, arrestato mentre è in vacanza con la moglie a Venezia

VENEZIA - Un trafficante di stupefacenti si trovava in vacanza con la moglie a Venezia quando i carabinieri lo hanno arrestato. L'uomo, un 56enne di origini iraniane e con cittadinanza austriaca era ricercato dall'Interpol per traffico internazionale di stupefacenti: sarebbe coinvolto nella consegna di un carico di metanfetamina partito dalla Turchia e diretto in Austria.

I fatti risalgono al 2018 e da allora era latitante.

Nella serata di mercoledì 6 settembre è stato raggiunto dai carabinieri mentre si trovava in un hotel veneziano con la moglie. Ora si trova in carcere, in attesa dell'estradizione.