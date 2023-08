Coppia di pusher arrestata, vivevano in un garage trasformato in un bazar della droga

TREVISO - I Carabinieri della Compagnia di Treviso a seguito di un’articolata attività d’indagine finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nel corso della mattinata di lunedì 28 agosto, hanno arrestato un 30enne di origine albanese ed una 37enne di Treviso, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione ha avuto luogo in un garage di Treviso, dimora dei due soggetti, all’interno del quale i militari hanno trovato 7,620 kg di “marijuana” suddivisa in sette confezioni, tre bilancini di precisione, una balestra, una pistola scacciacani e materiale per il confezionamento dello stupefacente, il tutto posto in sequestro.

E' stata sequestrata anche una bicicletta mountain bike ed una smart tv, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.