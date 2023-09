Maxi operazione antidroga in 5 regioni, sgominata l'organizzazione dei nigeriani: 22 arresti e chili di eroina sequestrati

VICENZA - Una vasta operazione antidroga dei carabinieri di Vicenza è stata effettuata dalle prime ore di oggi contro un'organizzazione di nigeriani. Sono esattamente 22 le persone poste in custodia cautelare in carcere. L'indagine ha consentito di smantellare la principale organizzazione criminale presente a Vicenza, che si occupava di approvigionamento e fornitura di cocaina ed eroina, poi smerciate in varie piazze. Sono stati infatti sequestrati 430 grammi di cocaina, 1,6 kili di eroina e 50 mila euro in contante.

Numerosi gli arresti tra il Veneto, Lombardia, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna.