Il Tir si schianta contro il new jersey e prende fuoco: chiuso il tratto maledetto della A4

SAN STINO DI LIVENZA - Si schianta contro il new jersey poi prende fuoco: chiusa la A4 nel tratto maledetto. Il Tir in fiamme nel tratto dell’autostrada A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. L’incidente è avvenuto al chilometro 438 poco dopo le 5 di oggi, mercoledì 25 gennaio. Le cause del rogo devono ancora essere accertate. Il traffico è bloccato per consentire ai soccorritori di lavorare. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al conducente del mezzo, riuscito nel frattempo ad uscire dall’abitacolo. Il mezzo pesante era carico di piccole cisterne su cui stanno lavorando i vigili del fuoco per capire se fossero cariche di qualche sostanza. Intanto sono stati chiusi gli svincoli di San Donà e Cessalto per chi si dirige verso Trieste.