Schianto tra cinque Tir nel tratto maledetto della A4: feriti i conducenti e autostrada chiusa

PORTOGRUARO - Schianto tra cinque Tir nel tratto maledetto della A4: autostrada chiusa. L'incidente è accaduto verso le 12:45 di oggi, 1 dicembre, nel solito tratto compreso tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sono cinque mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento. Nello schianto uno dei tir è finito di traverso sulla carreggiata, spingendo un New Jersey in mezzo alla corsia opposta tanto da rallentare il traffico per chi va in direzione di Trieste. Nel botto sono rimasti feriti alcuni conducenti dei mezzi pesanti. Immediata la richiesta di aiuto al 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari con l'ambulanza e l'elicottero, la Polizia stradale e gli ausiliari del traffico. Viabilità bloccata in direzione Venezia. Istituita l'uscita al nodo di Portogruaro con il bypass fino a Mestre lungo la A27 per chi si deve dirigere verso Milano. Inevitabili le code in entrambi i sensi di marcia.