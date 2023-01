Incidente in A4, autotreno si ribalta vicino allo svincolo con la A13 Foto

PADOVA - Incidente stradale in A4, nei pressi dello svincolo per la A13, all'una di notte di mercoledì 25 gennaio: un autotreno si è ribaltato. Lievemente ferito il conducente.

L’incidente, avvenuto in carreggiata est (direzione Trieste), nel territorio di Padova, non ha coinvolto altri veicoli: le cause sono al vaglio della Polizia Stradale di Venezia. Sul posto, per le operazioni di presegnalazione, assistenza e recupero del mezzo, sono intervenuti, insieme al soccorso stradale, gli Ausiliari della Viabilità e i coordinatori del Centro operativo di Mestre. Complesse e prolungate le operazioni di recupero, a causa dei danni riportati dal mezzo pesante: l’intervento coordinato dei soccorsi e del personale CAV ha tuttavia permesso di rimettere in asse l’autotreno e ripristinare la normale viabilità intorno alle 6 di questa mattina, prima dell’ora di maggior traffico. Solo qualche rallentamento in A4 durante le operazioni di recupero, mentre è rimasto sempre aperto lo svincolo della A13 per Bologna.