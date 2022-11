A4, schianto tra Tir e un'auto nel tratto maledetto: ferita una donna e code

SAN STINO DI LIVENZA - Ancora rallentamenti e un tamponamento tra due tir e un'auto nel tratto maledetto della A4: una donna è rimasta ferita. L'incidente è accaduto poco dopo alle 17:30 di oggi, venerdì 18 novembre, in direzione di Trieste. Sul posto stanno intervenendo i soccorritori: la donna ferita era proprio alla guida dell'auto coinvolta nello schianto. L'incidente si è verificato al chilometro 439 + 200, in prossimità dello svincolo di San Stino di Livenza. Immediata la richiesta di soccorso arrivata al 118 che ha inviato i sanitari assieme ai vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari del traffico di Autovie Venete. Inevitabili le code che si registrano tra Cessalto e il nodo di Portogruaro in direzione di Trieste.