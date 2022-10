Vittime del tratto maledetto, sindaci in preghiera ai caselli di Portogruaro e Noventa di Piave: «Terza corsia in tempi brevi»

NOVENTA DI PIAVE - Grande partecipazione di sindaci, parlamentari e associazioni questa mattina ai caselli dell' A4 di Noventa e Portogruaro, per commemorare le vittime del tratto incompleto dell’autostrada, ormai tristemente conosciuta come “l’autostrada della morte”.

«La responsabilità di un Sindaco ci chiama a essere prima di tutto sensibili al grido di dolore che si leva su un tratto di strada che ormai è tristemente noto come “il tratto maledetto”» ha ricordato il sindaco di Noventa di Piave Claudio Marian. La manifestazione è stata voluta dalla conferenza dei sindaci del veneto orientale, presente con i gonfaloni listati a lutto. Un segnale forte per richiamare l’attenzione della politica a concludere i lavori della terza corsia in tempi celeri. E tra i presenti c’erano anche i parlamentari del territorio: Andrea Martella, Giorgia Andreuzza e Martina Semenzato, oltre che l’assessore regionale Francesco Calzavara e il delegato metropolitano Saverio Centenaro.

Non una giornata dedicata a cercare le responsabilità delle tante, troppe morti, ma un momento per mantenere alta l’attenzione su quello che è un vero e proprio dramma al quale porre rimedio.

«Alle mogli, ai mariti, ai figli, ai genitori, a tutte le famiglie colpite dai tristi lutti, vada l’abbraccio amorevole delle nostre Comunità» ha concluso Marian. (di Cristiano Pellizzaro)