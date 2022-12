Terza corsia dell'A4, i sindaci battono i pugni a Roma: «Da Salvini impegni su fondi e tempi»

PORTOGRUARO - Fiduciosi, determinati e propositivi. I sindaci della Venezia orientale sono tornati soddisfatti dalla missione romana che ha permesso di portare all'attenzione della Presidenza della Repubblica, del Ministero delle Infrastrutture e di quello per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa il tema del completamento della terza corsia in A4 tra Portogruaro e San Donà di Piave. «Per noi ha detto il presidente della Conferenza dei sindaci, Gianluca Falcomer - l'emergenza in A4 è la ferita più profonda che affligge il territorio, un dramma che con cadenza allarmante si aggiorna di nuove vittime. L'A4 è la porta orientale dell'Italia, non possiamo permetterci di dare un'immagine indegna della nostra nazione, non possiamo permetterci di contare nuove vittime. Ci saranno le Olimpiadi di Milano-Cortina: da est dovranno percorrere quel tratto di autostrada. Le autorità che abbiamo incontrato si sono impegnate a monitorare l'iter finché l'opera non sarà ultimata. Tra gennaio e febbraio organizzeremo un nuovo incontro sulle infrastrutture del territorio con il Ministro Salvini». «È stata una giornata che definirei storica» - ha detto il sindaco di Portogruaro, Florio Favero, che con gli uffici del Comune ha organizzato l'incontro al Quirinale. «Gli stessi Ministri ha aggiunto sono rimasti sorpresi di una presenza così numerosa di sindaci. Il Ministro Salvini ci ha confermato che l'iter della Newco sta andando avanti e che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe finanziare tutti i 954 milioni di euro necessari per l'opera. La Conferenza dei sindaci ha dato prova ancora una volta di essere un organismo politico compatto che sui grandi temi svolge un lavoro di approfondimento, programmazione e proposta. È importante che continui su questa strada per riuscire a capitalizzare in tutti i campi le priorità del nostro territorio».





«La giornata a Roma ha aggiunto l'assessore ai Lavori Pubblici di Fossalta di Portogruaro, Annamaria Ambrosio, delegata dal sindaco Natale Sidran - è stata proficua. Il Ministro Salvini era accompagnato anche dal suo dirigente alle Reti Autostradali e aveva in mano il dossier. Si è detto possibilista sulla possibilità di accelerare i tempi grazie anche al nuovo Codice Appalti che sarà approvato entro marzo. La Ministra Casellati è stata molto contenta di vederci perchè il tema Veneto le è caro». «Uniti e senza distinzione di campanile ha aggiunto il sindaco di Teglio Veneto, Oscar Cicuto - abbiamo dimostrato attaccamento ed attenzione per il nostro territorio, porta Nord Est dell'Italia, usata ogni giorno per scambi di merci e per afflusso di turismo. La strada è stata tracciata, il lavoro è molto ma l'unione porterà i risultati desiderati, sia per la A4 sia per il rischio idraulico».