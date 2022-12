"Modello Genova per la terza corsia della A4", l'appello al ministro Salvini

Soluzioni per realizzare la terza corsia della A4 Venezia-Trieste? La Fondazione Think Tank Nord Est porta davanti al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini il "modello Genova".«Da tempo sosteniamo che per accelerare il completamento della terza corsia della A4 ci si debba ispirare all'iter seguito per ricostruire il ponte di Genova» ha affermato Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione. Il territorio della Venezia Orientale - ricorda la Fondazione in una nota - «continua a chiedere di velocizzare i tempi: per questo domani i 22 sindaci incontreranno il presidente Mattarella a Roma». La Fondazione invece inviterà Salvini «a un convegno nella Venezia Orientale a inizio 2023 - afferma Ferrarelli - con l'obiettivo di ottenere dal Governo lo stanziamento delle risorse necessarie per consentire l'apertura dei cantieri 24 ore su 24 sulla tratta San Donà di Piave-Portogruaro». Il traffico sulla direttrice - ricorda la Fondazione - nel 2022 è in linea con il 2019: «nel confronto con le altre autostrade del Nordest, la rete di Autovie Venete è quella più vicina ai livelli pre-pandemia». Le percorrenze complessive dei primi sette mesi del 2022 sono inferiori solamente dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, contro -1,3% dell'autostrada del Brennero, -1,7% della rete di C.A.V. e -2,3% della Brescia- Padova. La Venezia- Trieste - conclude la Fondazione - mette in comunicazione l'Italia con l'Europa centro-orientale: «proprio per questo oggi può essere considerata la vera emergenza infrastrutturale del Paese».