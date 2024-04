Salvini e l'amore con Francesca Verdini: «Sono pronto per un altro figlio anche se ho 51 anni e il mal di schiena»

«Sono pronto per un altro bambino. Matteo Salvini al settimanale Chi. Salvini, fidanzato con Francesca Verdini, ha già due figli Federico di 21 anni e Mirta, di 11 anni, da precedenti relazioni.

«Non sono come una mamma ovviamente, ma sono un papà attivo, cerco di fare il mio - spiega - Certo, a 51 anni, ho gli occhiali, il mal di schiena e non posso sollevare pesi a lungo, ma siamo pronti, magari per un maschietto».

Salvini, i figli e la differenza d'età

Con le madri dei suoi figli Salvini ha «buoni rapporti - spiega - di base sarei un fedele. Ma ammetto che mi è capitato di tradire e sono stato tradito». Tra Salvini e Francesca, figlia di Denis Verdini, ci sono 20 anni di differenza, lui 51 anni e lei 31. «Non avrei mai pensato di avere una compagna tanto più giovane. – ha detto Salvini – Mi sono chiesto più volte come reagirei se mia figlia Mirta, quando avrà 20 anni, si presentasse con un signore di 40 divorziato con due figli… Ecco, non le direi assolutamente nulla. Non potrò permettermi nessun giudizio. Sono liberi di scegliere chi vogliono i miei figli».

L'amore per Francesca Verdini

Salvini e Verdini fanno coppia fissa da cinque anni: per ora niente figli ma hanno una barboncina, Caterina. «Dopo una settima di frequentazione Francesca si è trasferita da me», racconta il ministro. Il regalo più bello? «La festa per i miei 50 anni. Mettere insieme famiglia e politica è complicato, per questo sono contento che i miei genitori abbiano visto gli amici di sempre insieme a Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Sarà un ricordo indelebile anche perché Silvio è scomparso poco dopo».