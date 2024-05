«Riccardo Scamarcio, sei innamorato?». La domanda della giornalista irrita l'attore: «Perché me lo chiedi? Dovresti saperlo»

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono ancora una splendida coppia.

I due si sono concessi una seconda chance: sono stati legati per la prima volta dall’estate 2021 - dopo la scintilla scoccata sul set del film di Giuseppe Piccioni L’ombra del giorno, di cui sono entrambi protagonisti - fino all’autunno 2022. Dopo un periodo separati Riccardo e Benedetta sono tornati insieme e oggi, la loro storia d'amore procede a gonfie vele. Riccardo Scamarcio però, durante una sua ultima interviste, si è lasciato andare a un momento di nervosismo di fronte a una domanda sulla love story con l'attrice.

Cosa è successo

Riccardo Scamarcio è stato ospite nel salotto di Giulia Santerini, durante la puntata di Metropoli Extra, per la promozione del film "Sei fratelli". «Sei innamorato?», ha chiesto la giornalista all'attore. Con un «sì» secco ha risposto l'attore. A quel punto, la giornalista ha chiesto altre informazioni. «Si può sapere di chi?» E Riccardo Scamarcio infastidito ha risposto: «Perché mi stai facendo questa domanda? Dovresti saperlo già. Lo sanno tutti tranne te, quindi non rispondo. Lei si chiama Benedetta, dai su». La giornalista ha così replicato: «Io però della notizia ho bisogno». «Cosa vuole? Il certificato di matrimonio? No, non siamo sposati», ha incalzato con tono polemico l'attore. «Però siete innamorati?», ha così chiesto la giornalista. E lui: «Sì molto innamorati». «Benedetta di nome e di fatto», ha concluso con ironia Riccardo Scamarcio.