Incidente mortale sulla zipline in Valtellina, donna di 41 anni precipita nel vuoto per 50 metri. «Malore poco prima dell'arrivo»

Una donna di 41 anni è morta a Bema, sulle alpi Orobie in Valtellina, dopo che è precipitata nell'area dell'impianto sportivo dell'aerofune della Fly Emotion.

Secondo una delle ipotesi ora all'esame, la donna a pochi metri dalla stazione di arrivo si sarebbe sentita male, forse per un infarto. E per questo avrebbe compiuto dei movimenti, che ne hanno determinato la caduta.

Le operazioni di recupero

La donna di 41 anni morta oggi pomeriggio a Bema, in Valtellina, per cause ora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Morbegno e dei militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio era residente a Oliveto Lario, in provincia di Lecco. Gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza hanno completato il recupero del corpo senza vita della quarantunenne di origini stranieri che sarebbe caduta da un'altezza di circa 50 metri quando era vicina alla stazione di arrivo dell'impianto a fune dopo la traversata aerea da Albaredo, sull'altro versante della montagna sulle alpi Orobie.