Putin e la guerra in Ucraina, lo zar pronto a «congelare il conflitto»: l'ipotesi di un “cessate il fuoco”

Spiragli di luce. Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto a fermare la guerra in Ucraina con un cessate il fuoco negoziato che riconosca «le attuali linee del campo di battaglia»: lo hanno detto a Reuters quattro fonti russe.

Putin pronto a congelare la guerra

«Putin può combattere per tutto il tempo necessario, ma è anche pronto per un cessate il fuoco, per congelare la guerra», ha detto una fonte russa di alto livello che ha lavorato con Putin ed è a conoscenza delle conversazioni ad alto livello al Cremlino. La fonte, come le altre citate, ha parlato a condizione di anonimato data la delicatezza della questione. Reuters afferma di aver parlato con un totale di cinque persone che lavorano o hanno lavorato con Putin a livello senior nel mondo politico e imprenditoriale.

Russia, l'attacco alla città di Lyptsi e la difesa disperata di Kiev: «Strategica per prendere Kharkiv, così potranno posizionare l'artiglieria»

La quinta fonte non ha commentato il congelamento della guerra sull'attuale fronte. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, in risposta a una richiesta di commento, ha affermato che il capo del Cremlino ha ripetutamente chiarito che la Russia è aperta al dialogo per raggiungere i suoi obiettivi, affermando che il Paese non vuole «una guerra eterna». I ministeri degli Esteri e della Difesa dell'Ucraina non hanno risposto alle richieste di commenti da parte di Kiev.

BIELORUSSIA

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha affermato che la sicurezza sarà il principale argomento dei colloqui con il suo omologo russo Putin, arrivato a Minsk per una visita di due giorni. Lo riporta l'agenzia Tass. «Penso che, come al solito, le questioni relative alla sicurezza saranno in prima linea», ha detto Lukashenko dopo una breve conversazione con Putin all'aeroporto della capitale bielorussa. Nei loro colloqui in formato esteso si discuteranno anche questioni economiche, ha aggiunto il leader bielorusso. Putin ha dichiarato che nel corso della sua visita in Bielorussia intende discutere con Lukashenko delle questioni di sicurezza, nonché delle esercitazioni nucleari russe con la partecipazione dell'esercito di Minsk. Lo scrive la Tass.

LE ESERCITAZIONI

Mosca nei giorni scorsi aveva iniziato le annunciate esercitazioni nucleari tattiche a un passo dai confini mentre Kiev evoca uno scudo aereo dei partner occidentali, ai quali chiede di abbattere i missili russi dai loro territori o mettendo in azioni i caccia della Nato. Le esercitazioni atomiche erano state ordinate il 6 maggio scorso da Putin: il clima era surriscaldato dalle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che aveva prospettato l'invio di truppe occidentali in Ucraina per impedire a quelle russe di dilagare, mentre ministro degli Esteri britannico David Cameron aveva dato via libera all'uso dei missili britannici forniti a Kiev per colpire in profondità anche in Russia. Posizioni che secondo Mosca hanno creato «tensioni senza precedenti» con l'Occidente.